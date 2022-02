Continua la discesa della curva dei contagi da covid-19 in Puglia. Sono 6558 i nuovi casi registrati nel bollettino epidemiologico mentre sono 48516 i test effettuati. Sale il conto dei decessi con 23 nuovi morti a causa del virus ed un conto totale da inizio pandemia che ora supera le 7300 persone. Oltre 14mila i negativizzati così da portare il conto degli attualmente positivi in discesa sino a 109756 persone. Fotografia del momento in Puglia che, tuttavia, prevede anche un deciso aumento dei ricoveri sia in area non critica che in terapia intensiva.

Nei reparti ordinari sono 747 i pazienti mentre sono 66 coloro i quali lottano contro il virus nell’area critica. I dati provincia per provincia: quella di Bari segna ancora 1913 nuovi contagi mentre segue Lecce con 1700 e Foggia con 1000. Sono 708 nel tarantino, 583 in provincia di Brindisi e 569 nella BAT. A questo conto si aggiungono anche 54 residenti fuori regione.