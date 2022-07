Sono 13150 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Puglia nell’ultimo bollettino epidemiologico. Un rialzo che, tuttavia, come avvenuto martedì scorso, sconta una sommatoria di contagi del weekend. A fare da contraltare infatti c’è l’alto numero di test, quasi 50mila, ed i 9391 negativizzati che permettono di sfiorare ormai il milione e 200mila guariti. In lieve risalita gli attualmente positivi che arrivano a circa 89mila ed anche i ricoveri: 443 i pazienti in area non critica mentre 22 sono le persone in terapia intensiva.

Sono 13, invece, i deceduti che portano il totale a 8697. I numeri provincia per provincia: nel barese si aggiungono altri 4193 casi di contagio mentre nella provincia di Lecce sono 3087. Il tarantino segue con 2017 casi, Foggia 1406, Brindisi 1328 e la BAT con 873 nuovi contagi. Si registrano anche 204 residenti fuori regione e 42 con provincia in via di definizione.