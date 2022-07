Il Settore Servizi Sociali rende noto che dal 18 Luglio 2022 sarà attivo, presso il Comune di Barletta, un nuovo servizio di “Interventi di prevenzione e contrasto delle dipendenze patologiche” affidato con Determinazione Dirigenziale n. 590 del 24 Aprile scorso all’ATI composta da Solidarietà & Lavoro Società Cooperativa Sociale, Il Sorriso Società Cooperativa Sociale Onlus e Horizon Service Società Cooperativa Sociale. Il servizio, di durata annuale, si propone di integrare l’offerta dei servizi pubblici di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzati alla cura e alla riabilitazione delle persone che hanno sviluppato problemi di dipendenza. L’intento è quello di prevenire i comportamenti a rischio dei più giovani, attraverso interventi di promozione della salute in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in ambito scolastico e negli abituali luoghi di aggregazione giovanile. Gli interventi preventivi saranno attuati in stretta collaborazione con i servizi territoriali socio-sanitari, gli istituti scolastici e la rete dell’associazionismo e della solidarietà sociale.

La parte più significativa del servizio sarà la prevenzione outdoor, effettuata attraverso la creazione di un’Unita di Strada volta a realizzare azioni educative, preventive e di contrasto, rivolte ad adolescenti e giovani adulti, nei loro luoghi di ritrovo abituali. Ulteriori attività, previste dal servizio, sono:

• la realizzazione di un help-line telefonica, finalizzata ad intercettare i bisogni degli utenti e dei loro familiari, fornire supporto e consulenza, orientare e mettere in contatto precocemente le persone con problemi di dipendenza con i servizi territoriali competenti

più vicini;

• la realizzazione di percorsi di prevenzione nelle scuole attraverso laboratori, campagne di informazione e sensibilizzazione;

• l’attuazione di campagne di comunicazione, sensibilizzazione e di animazione territoriale con le realtà associative locali;

• la realizzazione di interventi con opinion leader e gruppi di pari per la modifica di comportamenti a rischio.

La sede di riferimento del servizio, nel territorio del Comune di Barletta, è sita in un ufficio preposto del Centro “L’Angioletto” in via Barberini 108.