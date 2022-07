Strattonato per la maglietta e colpito con uno schiaffo. Poi la minaccia inequivocabile: “Apri gli occhi che qui ti fai male”. Antonio Binetti, subacqueo ed ambientalista di Barletta, non si è lasciato intimidre e questa mattina ha presentato denuncia alla Polizia Locale dopo essersi rivolto anche ai Carabinieri. Stava documentando con foto e video le numerose aggressioni all’ambiente perpetrate al villaggio “La Fiumara”, a pochi chilometri da Barletta, quando è stato aggredito e minacciato da un uomo non ancora identificato che non gradiva la sua presenza.

Montagne di rifiuti abbandonati, scogli deturpati con vernice gialla, abusivismi di ogni genere. Binetti stava documentando questi e altri sfregi all’ambiente prima di essere allontanato con forza dal villaggio. A destare maggiore preoccupazione – spiega il subacqueo barlettano – sono le emissioni nell’aria provocate dai rifiuti che quasi ogni sera vengono dati alle fiamme.

In tarda mattinata la Polizia Ambientale e l’amministrazione comunale hanno effettuato a “La Fiumara” un primo sopralluogo a cui seguiranno altre verifiche. L’appello di Binetti è a non farsi intimidire da chi fa uso della forza per violentare impunemente l’ambiente e il paesaggio. Sulla sua pagina Facebook le foto e i video con cui ha denunciato l’abbandono e il rogo dei rifiuti. “Adesso ammazzatemi pure” scrive alla fine del suo post.