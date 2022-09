In vista delle elezioni del 25 settembre 2022 il candidato Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, sarà a Barletta mercoledì 14 settembre. L’appuntamento è fissato per le ore 17:30 in piazzetta del Duomo, retro Cattedrale. Tra le proposte principali del M5S ci sono salario minimo e lo stop al precariato, e per quel che riguarda la crisi energetica, propone uno scostamento di bilancio.