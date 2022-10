Dal 3 ottobre anche a Barletta è attivo il servizio ACI “Luceverde”. Si tratta di un progetto che vede la sinergia fra l’ACI ed il Comune di Barletta, Assessorato alla Polizia Locale e Protezione Civile, pensato per i cittadini e utile alla gestione della mobilità da parte degli enti locali.

Luceverde, progetto nazionale dell’ACI, utilizzando le più moderne tecnologie, personale altamente specializzato e grazie alla collaborazione con le Polizie Municipali, gli Enti gestori di strade e autostrade e gestori dei servizi di trasporto pubblico su tutte le modalità di trasporto, realizza un servizio di infomobilità all’avanguardia, diffondendo notizie su viabilità, transitabilità, condizioni meteo, eventi e situazione del trasporto pubblico in tempo reale.

In pratica è un sistema di facile fruizione che garantisce un’informazione utile ed innovativa su lavori in corso, situazione del trasporto pubblico locale e dei parcheggi, chiusure delle strade, ecc., tutte inserite in notiziari che poi vengono diffusi alle emittenti locali che le trasmettono, tramite radio e web, e tramite il sito di Luceverde. E’ inoltre disponibile l’APP (Luceverde) per smartphone e tablet ed il numero Verde 800.18.34.34, per dare a tutti la possibilità di usufruire delle informazioni ancora più agevolmente ed in maniera inclusiva, anche senza utilizzare uno smartphone.

Barletta rappresenta la venticinquesima città d’Italia, con Roma, Milano, Genova, Modena, Pescara, Vicenza, Verbania, Velletri, Salerno, Trapani, Prato, Trieste, Ancona, Verona, Perugia, Como, Erba, Cantù, Mariano Comense, Lecce, Bari, Bologna, Domodossola e Napoli ad attivare questo strumento. Un servizio gratuito per l’Ente e utile per i cittadini che renderà la mobilità più agevole e semplice per tutti.

Indirizzo del sito Luceverde Barletta (dove sono visibili tutte le notizie per i cittadini): https://barletta.luceverde.it/

Applicazione Luceverde Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.aci.luceverde.client.mobileapp&hl=it&gl=US

<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.aci.luceverde.client.mobileapp&hl=it&gl=US>

Applicazione Luceverde iOS:

https://apps.apple.com/it/app/luceverde/id1357722780