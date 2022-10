Si aggiornano i numeri della pandemia di Covid-19 in Puglia. Secondo le informazioni fornite dal bollettino giornaliero della Regione oggi, martedì 18 ottobre 2022, sono stati accertati 2.331 nuovi casi, a fronte di 13.756 tamponi analizzati, con un tasso di positività che sfiora il 17%.

Province più colpite sono Bari e Taranto con 695 e 677 contagi. Seguono Taranto 272, Brindisi 234, Foggia 214 ed infine la Bat, dove si contano altri 122 casi.

Si aggrava anche il bilancio dei decessi, con altri 5 morti nelle ultime 24 ore. In crescita il dato relativo agli attuali positivi, che raggiungono quota 14.577. Salgono anche i ricoveri: sono 147 i pazienti Covid in ospedale, di cui 7 in terapia intensiva. Boom di guariti: sono più di 2.000 in un giorno.