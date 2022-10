Un anno fa, la notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre, a Barletta, fu ucciso il 24enne Claudio Lasala. In occasione del primo anniversario dall’ingiusta morte di Claudio, familiari e amici, in collaborazione con una rete di associazioni cittadini, hanno organizzato una fiaccolata in sua memoria, per non dimenticare e perché fatti del genere non accadano più. Si terrà domani, sabato 29 ottobre, alle ore 21, con partenza da Palazzo di Città. Attraverserà le vie del centro e terminerà nei pressi dei giardini del Castello, in prossimità del luogo dove Claudio, vittima di violenza, fu soccorso agonizzante dopo essere stato accoltellato senza alcuna giustificazione nelle vicinanze di un pubblico esercizio.