Si terrà presso il Castello di Barletta il giorno 6 gennaio, con inizio alle ore 16,30, lo “Speciale Epifania” tra Presepe vivente e lo spettacolo “Messaggio augurale”.

L’iniziativa, che durerà circa due ore, è curata dai Centri di Riabilitazione dei Patri Trinitari di Venosa e Bernalda con il patrocinio del Comune di Barletta. L’ingresso è libero.

Si tratta di una rappresentazione storico-teatrale-musicale che arriva diritto al cuore con interpreti “Molto speciali”, ovvero gli ospiti dei suddetti Centri di Riabilitazione per ragazzi disabili.

Il programma prevede l’accoglienza sul ponte in muratura della “Banda senza problemi” a cui farà seguito la rappresentazione del Presepe vivente che vede la ricostruzione del borgo e propone ambientazioni tipiche dell’epoca con la riproposizione di antichi mestieri. Ciò è stato possibile grazie all’impegno dei ragazzi inseriti nei laboratori di mosaico, pedagogico-teatrale, falegnameria, pelletteria cartapesta, narrazione creativa.

Lo spettacolo “Messaggio augurale” vede al centro della storia un regalo di colore rosso che porta dentro di sé il contenuto più prezioso: la gentilezza, capace di toccare ogni animo e far sorridere tutti.

Infine si può far visita alla mostra fotografica “Osmosi” in cui sono riprodotte opere d’arte di pittori famosi affetti da disturbi mentali e con disabilità fisiche che hanno scelto per esprimere se stessi l’arte utilizzandola come mezzo universale di comunicazione che non conosce barriere.