Barletta si prepara ad ospitare un evento speciale in memoria di Peppino Impastato, l’attivista antimafia che dedicò la sua vita alla lotta contro la criminalità organizzata in Sicilia. Il 9 maggio, in collaborazione con i circoli di Legambiente ed ARCI di Barletta, Libera organizzerà “Chiamata alle Arti”, un evento che coinvolgerà una pluralità di artisti.

Il presidio Libera di Barletta ha lavorato duramente per organizzare questa iniziativa che vedrà la partecipazione di cantanti, musicisti, pittori e sportivi. L’obiettivo dell’evento è quello di rendere omaggio a Peppino Impastato e di ricordare il suo coraggio nella lotta contro la mafia, attraverso la promozione delle arti e della cultura come strumento di emancipazione e di denuncia.

Gli artisti del territorio partecipanti offriranno un’ampia gamma di performance, dalla musica alla pittura, fino allo sport. L’evento è stato pensato come una chiamata alle arti per sensibilizzare la comunità sulle tematiche legate alla legalità e all’antimafia. La chiamata alle arti si svolgerà presso i giardini Baden Powell, a partire dalle ore 17.30. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per ricordare la figura di Peppino Impastato, il suo coraggio, il suo attaccamento alla vita e la sua lotta alla mafia attraverso la bellezza e le arti, indimenticabili i suoi contributi a Radio Aut, radio libera fondata proprio da Peppino nel 1977.

L’evento ha già riscosso un grande successo sui social network, con molte persone che hanno mostrato il loro interesse e la loro partecipazione. Il presidio Libera di Barletta ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa, come le scuole superiori di primo e secondo grado grazie al coinvolgimento dei propri studenti e si augura che “Chiamata alle Arti” possa diventare un momento di riflessione e di impegno, e magari un appuntamento fisso per la nostra comunità in memoria di Peppino Impastato.