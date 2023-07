Tutti pazzi per Nicola Loiodice: è il mantra di queste prime ore di luglio, coincidenti con lo start ufficiale del calciomercato estivo. Nello specchietto retrovisore ci sono le 10 reti e gli 8 assist assicurati alla causa del Barletta nel girone H di Serie D, edizione 2022/23 dal fantasista barese, fresco di matrimonio e che ora attende di capire quale sarà la maglia da indossare nella prossima annata. Le pretendenti per il 31enne, curriculum da 186 presenze, 49 vittorie e 35 assist nella competizione con le maglie di Brindisi, Audace Cerignola – club con cui Loiodice è stato promosso nella stagione 2021/22 – e appunto Barletta. , non mancano. A partire dallo stesso Barletta, che ha cambiato pelle nell’area tecnica – Gigi Pavarese uomo mercato, Ciro Ginestra in panchina – ma nonostante la fase di cambiamento vorrebbe Loiodice al centro delle sue certezze sul campo nell’annata che verrà. E dalla presenza o meno del giocatore nell’organico dipenderebbe anche il modulo adottato: 3-4-3 in caso di conferma, 3-5-2 in caso di saluti. La giornata di venerdì è stata caratterizzata dall’incontro tra il procuratore del giocatore e la dirigenza biancorossa e nelle prossime ore sul tavolo di Loiodice dovrebbe essere recapitata una proposta per il futuro.

C’è un altro club che in Puglia vorrebbe avvolgere di biancorosso Loiodice: è il Team Altamura fresco di nomina di Domenico Giacomarro nella caselle di allenatore. I contatti tra l’entourage del calciatore classe 1992 e la dirigenza della Team Altamura sono andati avanti anche negli scorsi giorni con l’intenzione di formalizzare l’arrivo al D’Angelo di uno dei giocatori più determinanti della categoria e ci sarebbe anche una bozza di proposta già pronta per il 31enne. All’orizzonte restano anche i campani del San Marzano, che hanno manifestato il loro gradimento per il calciatore senza però formulare offerte ufficiali. Discorso simile per Cavese e Casertana, che restano vigili, mentre non trova smentite l’interessamento manifestato da uno dei club in cui Loiodice ha già giocato: l’Audace Cerignola, maglia indossata 137 volte in carriera con 42 reti e 28 assist, sempre però tra i dilettanti. Questa volta il ritorno in gialloblù significherebbe la possibilità di cimentarsi nel calcio professionistico. Tante suggestioni, tanti dialoghi, tanti pretendenti: la sensazione è che quello appena iniziato sarà per Loiodice l’ultimo weekend senza certezza della destinazione futura.

