La visione di un futuro sostenibile e inclusivo per le persone più fragili della comunità sarà gli argomenti centrali in discussione durante la “EcoDisfida Festival”, promossa dall’Associazione “Io con la Terra – O.d.v.” con il patrocinio della locale Amministrazione. Una interessante “due giorni” programmata presso il Lido Mennea di Barletta venerdì 28 e sabato 29 luglio dalle ore 9.45.

“L’evento è finalizzato – sottolineano gli organizzatori – alla creazione uno spazio pubblico per il dialogo e lo scambio di idee su questi temi tra i rappresentanti istituzionali, gli esperti del settore e la comunità, ovvero la promozione di politiche ambientali e sociali di successo”. L’Associazione ideatrice dell’EcoDisfida Festival, giova ricordarlo, è fortemente impegnata nel sostenere le attività del trentenne barlettano Rinaldo Pinto, nominato lo scorso anno dalla Commissione Europea “Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima”.

“Questa manifestazione – sostiene il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, che sarà presente all’appuntamento del 29 luglio e non alla cerimonia inaugurale per impegni istituzionali improrogabili – testimoniando l’impegno concretamente assunto dal giovane Pinto, ha il pregio di creare le più adeguate premesse per una maggiore consapevolezza collettiva su argomenti di indiscussa attualità, come la salvaguardia ambientale e il contrasto alla emarginazione delle fasce più deboli della popolazione. Una società attenta alla tutela dell’ecosistema, attiva nell’accoglienza, puntale nel garantire pari diritti e opportunità di inserimento, dimostra di possedere una mentalità aperta e positiva che deve diventare un valore collettivo al quale ispirarsi quotidianamente offrendo il proprio contributo etico e materiale”.