Lunedì prossimo, 31 luglio, inizieranno rilevanti lavori di riqualificazione di Largo Divittorio, attualmente in una condizione di degrado, che prevedono, tra l’altro, la rimozione dei bagni deteriorati dall’usura del tempo e da un uso inappropriato con la conseguente ripavimentazione delle parti liberate dalla struttura eliminata.

Le operazioni, effettuate da Bar.S.A. riguarderanno anche il gabbiotto che sarà abbattuto in quanto risulta da anni abbandonato e staticamente instabile.

I lavori prevedono, inoltre, la rimozione dei graffiti e la risistemazione delle acque di scolo delle attività commerciali presenti in piazza. In particolare saranno sistemati il basamento della fontana e i marciapiedi limitrofi dissestati dalla dispersione di acqua nel sottosuolo causa di molte cadute.

“ L’intervento su Largo Divittorio, -ha dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito- luogo in cui tradizionalmente si riversano ogni giorno numerosi cittadini per effettuare acquisti e decine di operatori commerciali si dedicano alle proprie attività, è finalizzato a migliorare la fruizione da parte dei consumatori e commercianti, in un’ottica di ripristino delle norme igienico-sanitarie, e di eliminazione di elementi potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. Ai barlettani chiedo la disponibilità a mostrarsi pazienti per le piccole difficoltà che si possono presentare durante i lavori al termine dei quali saranno palesi i miglioramenti dell’intera area da cui trarremo beneficio tutti”.