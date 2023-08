Riflessioni in corso. Sono quelle che il Barletta porta avanti nel mini-ritiro di Rivisondoli, comune di 700 abitanti a 1300 metri di altezza nella provincia di L’Aquila. L’organico a disposizione di Ciro Ginestra, allenatore che ha ereditato il timone da Francesco Farina, è numericamente ampio, anzi troppo. Sono infatti 28 i calciatori oggi a disposizione dell’allenatore biancorosso. Se il mercato in entrata è chiuso nonostante la deadline sia fissata al 15 settembre, come spiegato qualche giorno fa in conferenza stampa dal direttore sportivo Gigi Pavarese (in realtà riflessioni su un innesto in attacco sono ancora in corso), i prossimi giorni potrebbero essere quelli utili per sfoltire l’organico e agevolare così da un lato le scelte dell’allenatore ed evitare dall’altro possibili tensioni derivanti dallo scarso impiego di più di un tesserato. L’ultimo acquisto in ordine temporale è stato quello di Amedeo Silvestri, centrale difensivo classe 1992 che ha vinto la Serie D a Taranto e nell’ultima stagione ha giocato con il Lamezia Terme. Inserimento che ha portato a quota 8 i difensori in squadra, considerando nel pacchetto anche il laterale classe 2005 Venanzio.

E’ però a centrocampo che, conti alla mano, c’è qualcuno di troppo. Ben 12 sono infatti i giocatori impiegabili nel reparto a 5 che Ginestra ha in mente di allestire: Schelotto, Marsili e Marconato rappresentano i punti fermi di esperienza in una griglia over completata da Bramati e Cafagna. Più complicato trovare una collocazione a Evangelista, testato sin qui tra fascia e pacchetto centrale senza incidere, mentre è tra gli under che potrebbero maturare i primi saluti: Camara non ha ancora convinto, come la sostituzione dopo 20 minuti nel ko in amichevole a Molfetta ha dimostrato, e anche Lippo e Fornaro sono sotto esame. Positivo sin qui l’impatto del 2005 Padovano e dei 2004 Sfrecola e Rizzo. Capitolo attacco: Di Piazza è al centro del progetto, concetto ribadito a più riprese da Ginestra e Pavarese, ma si attende che sia al massimo della forma. Intorno all’ex Fidelis Andria e Brindisi ecco seconde punte come Russo, Caputo e Ngom e la gioventù dell’under Glorioso. Dovessimo puntare una fiche oggi su un ultimo rinforzo, la punteremmo proprio su questo reparto. Intanto il rodaggio prosegue: il 23 sarà tempo di sfidare a Rivisondoli il Sulmona Under 19 Elite mentre il 3 settembre avrà il via la Coppa Italia con la sfida casalinga al Bitonto.