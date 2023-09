Prime parole per Guido Marilungo da nuovo giocatore del Barletta 1922. L’attaccante marchigiano, ultimo ”colpo” della sessione estiva di calciomercato, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione, a -1 dalla sfida di domani contro il Gallipoli al ”Puttilli”.

”Ho avuto modo di parlare con mister Ginestra-esordisce-che mi ha subito fatto un’ottima impressione, successivamente con il direttore e il presidente che mi hanno convinto a sposare un progetto ambizioso. Sono a disposizione del mister già da domani, non ho chiaramente la condizione degli altri compagni, ma ho lavorato in autonomia negli ultimi mesi e mi sento pronto a dare il mio contributo. Arrivo in un gruppo giovane e positivo, metterò la mia esperienza per far crescere i miei compagni e anche me stesso in questa nuova realtà. Voglio essere un esempio per questa squadra. Tifosi? Mi hanno colpito già dai tanti video che ho visto, non vedo l’ora di vederli dal vivo domani”.

Nell’incontro con la stampa, sono stati presentati anche i giovani Alessandro Inguscio e Vincenzo Provitolo, entrambi provenienti dal Nardò. Per Inguscio, duttilità da mettere a disposizione delle squadra, potendo essere schierato come mezz’ala o come esterno alto nel centrocampo a cinque che predilige Ginestra. Provitolo, che ha esordito in campionato da titolare nel ko del Nardò contro la Fidelis Andria, andrà ad arricchire la batteria dei portieri composta dal ventiduenne Guido e dall’attuale portiere under titolare Ruggiero Sapri.

Occasione in chiosa, per mister Ginestra, di fare il punto alla vigilia della sfida di domani contro il Gallipoli. ”Affrontiamo una squadra-esordisce-rodata e che gioca insieme da un paio d’anni. Sappiamo dove possono metterci in difficoltà e abbiamo preparato la partita al meglio. Siamo consapevoli di non essere stati brillanti domenica scorsa, ma abbiamo portato i tre punti a casa e questo è stato già un buon punto di partenza. Chiaro che vogliamo arrivarci con il bel gioco, ma quasi tutte le squadre stanno facendo fatica ad esprimersi in questo primo scorcio di stagione. Marilungo? Ci può dare tanto, è un giocatore di qualità ed esperienza. Può dare tanto anche a sé stesso e ritrovare continuità. L’abbiamo accolto bene, è un giocatore che può fare la differenza. Silvestri? E’ in fase di recupero, ha svolto gli allenamenti con il gruppo, ma deciderò io per un eventuale minutaggio”. Si va verso la conferma del collaudato 3-5-2, con Sapri tra i pali e la linea difensiva che dovrebbe essere composta da Rizzo, Lacassia e uno tra De Marino e Silvestri. A centrocampo, possibile debutto per Inguscio, che si gioca una maglia da titolare con Venanzio, mentre la mediana potrebbe essere completata da Marsili e Marconato, supportati da capitan Schelotto sulla corsia di destra. In attacco, scalpitano Ngom-Di Piazza, con Marilungo pronto a subentrare nella ripresa.

A cura di Giacomo Colaprice