In data 19 luglio u.s. le scriventi OO. SS. territoriali di categoria della BAT, hanno manifestato presso la sede del Consiglio Regionale Pugliese, Assessorato e Dipartimento promozione della salute in via Gentile a Bari, per chiedere, con una folta platea di lavoratrici e lavoratori della SANITASERVICE ASL BT, unitamente ai sindacati e lavoratori della società di somministrazione lavoro, l’approvazione del nuovo piano industriale o business plan inviato alla Regione Puglia sin dal mese di maggio u.s. dalla società in house dell’ ASL BT SANITASERVICE.

Tale autorizzazione da parte dell’Ente regionale è propedeutica allo sblocco delle assunzioni con contestuale avvio, da parte di Sanitaservice Asl Bt, delle procedure selettive, ad evidenza pubblica, finalizzate al reclutamento del personale addetto alle mansioni di pulitore ed ausiliariato che allo stato attuale è carente di circa 117 unità lavorative.

Secondo i sindacati territoriali, FP CGIL (Remini-Marzano), CISL FP (Stellacci-Carpentiere), UIL FPL (Bruno-Mennuni) con l’adesione del Nidil Cgil e Felsa Cisl, La situazione attuale, sia con la mancata proroga dei contratti di somministrazione lavoro dal 1 aprile u.s. che con la mancata proroga dei contratti stipulati dall’agenzia interinale del personale assunto temporaneamente, per il solo mese di agosto u.s. è oramai insostenibile qualora la Regione Puglia non sblocca le procedure assunzionali previste e determinate con Delibera di Giunta Regionale dal 28 marzo u.s. e persegua nel ritardare l’approvazione del nuovo piano industriale o business plan.

Il personale strutturato in Sanitaservice Asl BT (che attende da oltre 3 anni la corresponsione del premio covid!) è allo stremo, essendo a rischio la garanzia dei servizi di pulizia, igiene e sanificazione degli ambienti di cura e lavoro presso le strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL BT con forte rischio di sanità pubblica e sicurezza dei cittadini utenti dei servizi sanitari.

I Sindacati, stanchi della lunga attesa e dei mancati riscontri alle istanze di lavoratori e cittadini, già rappresentate da tempo alle istituzioni preposte, sia e soprattutto regionali che territoriali, sono a reiterare la manifestazione pubblica con SIT IN di protesta dei lavoratori e lavoratrici per il giorno 23 ottobre 2023, dalle ore 10 alle ore 12.30 circa presso la sede del Consiglio Regionale Pugliese, dell’Assessorato e Dipartimento promozione della salute in Via Gentile a Bari, auspicando che prima della suddetta data, pervenga riscontro favorevole rispetto alle rivendicazioni sindacali relative allo sblocco delle assunzioni, con approvazione del business-plan e avvio urgente delle procedure selettive di reclutamento, alla corresponsione del premio covid a favore del personale di Sanitaservice Asl Bt come previsto dall’accordo regionale del maggio 2020, ecc. .

FP CGIL CISL FP UIL FPL

F.to Remini/Marzano F.to Stellacci/Carpentiere F.to Bruno/Mennuni