Il Comune di Barletta comunica che è possibile inoltrare domanda per l’accesso all’abbattimento delle rette di frequenza per l’anno scolastico 2023/2024. Potranno presentare domanda le famiglie i cui figli risultano essere iscritti alle seguenti Scuole dell’Infanzia Paritarie Convenzionate con il Comune di Barletta:

“San Benedetto” – Via Canne, 66

“Immacolata” – Via Milano, 93/A

“Cuore Immacolata Di Maria-Piccolo Mondo” – Via Marone, 37/B

“Sacro Cuore” – Via Marone, 18

“Aladin” – Via Paganini, 27

“L’Albero Azzurro” – Via Boccassini, 43

“Il Girasole” – Via Canosa, 157

“Cocco&Drilli” – Via Paisiello, 24/26

Le domande devono essere presentate entro il 17 novembre 2024 ore 12:00 esclusivamente online sul Portale istituzionale www.comune.barletta.bt.it nella parte riservata WELFARE- Servizio Sociale Online e, a seguire nella sezione DOMANDE ONLINE. Per la presentazione della domanda è indispensabile identificarsi tramite proprio Spid o utilizzare la delega spid (vedere allegato).

Nell’ipotesi di delega spid ad altro Soggetto (Caf /Caaf), la stessa, dovrà essere prima protocolla presso il Settore Pubblica Istruzione, piazza Aldo Moro n. 16.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

⦁ Copia leggibile di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità.

⦁ L’ISEE in corso di validità;

⦁ Dichiarazione del rappresentante legale della Scuola dell’Infanzia paritaria nel caso in cui fratelli e/o sorelle frequentano la stessa istituzione;

⦁ Eventuale Certificazione di invalidità del minore;

⦁ Eventuale delega spid e documento di riconoscimento del delegante;

Per tutte le informazioni necessarie visionare l’informativa allegata. Per ulteriori delucidazioni è possibile rivolgersi alle Scuole dell’Infanzia non statali Paritarie convenzionate oppure presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito in Piazza A. Moro n. 16 – 3° piano tel. 0883/516734– 0883 516701.