Possibile svolta nella trattativa tra l’attuale presidente onorario del Barletta Mario Dimiccoli e l’imprenditore Michele Dibenedetto, titolare di Sicur.a.la e già main sponsor del club. L’avvocato Michele Cianci, legale di Dibenedetto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni agli organi di stampa barlettani: ”Nella mattinata di oggi, Michele Dibenedetto ha incontrato Mario Dimiccoli nell’ambito della trattativa per la cessione dell’Asd Barletta 1922. L’attuale presidente ha comunicato al dottor Dibenedetto la sua volontà di passare la mano al termine della stagione sportiva 2023/2024. Formalizzeremo nei prossimi giorni con l’aiuto dei legali che cureranno ogni passaggio e ogni pratica.

Voglio precisare che Dimiccoli ha assicurato il massimo impegno finalizzato ad una conclusione positiva della stagione e che conduca alla salvaguardia della categoria, passaggio fondamentale per la città e per il club. Invitiamo i giocatori a profondere il massimo sforzo per il raggiungimento dei risultati, il futuro del club è garantito. A Mario Dimiccoli va il nostro ringraziamento, certi di una fruttuosa e rapida conclusione della trattativa. Non possiamo che ribadire il nostro entusiasmo ai tifosi e la volontà di intraprendere un percorso prestigioso”.