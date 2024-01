“In virtù dell’appello lanciato a mezzo stampa alla politica locale, «affinché si possa stanziare un’adeguata somma nel prossimo bilancio comunale (ndr, il riferimento è all’articolo pubblicato domenica scorsa sulle nostre pagine) – con un comunicato a firma dei consiglieri comunali di opposizione di Coalizione Civica Carmine Doronzo e Michela Diviccaro e dei sostenitori della forza politica barlettana – che sia in grado di sostenere gli interventi sugli spazi pubblici per l’accessibilità per eliminare le barriere architettoniche», come gruppo politico di Coalizione Civica ci impegniamo con ogni nostro mezzo a disposizione a batterci in consiglio comunale al fine di presentare emendamenti volti a rimuovere ogni barriera architettonica, cognitiva e sensoriale, in quanto da sempre noi tutte e tutti al fianco di chi lotta per l’accesso delle persone con disabilità.

I Piani comunali già approvati prevedono interventi mirati solo sui corsi principali o negli edifici scolastici, tuttavia, quello delle barriere architettoniche è un problema che affligge moltissime zone della città -e non solo quelle principali: dai marciapiedi periferici agli edifici scolastici, dalle strutture private agli edifici storici che vengono adibiti a musei pubblici o biblioteche (uno su tutti il nostro Castello Svevo che, come noto, ospita il museo civico, la biblioteca comunale e numerosi altri luoghi di interesse culturale -tra cui i sotterranei spesso impraticabili ed inaccessibili per persone con disabilità motoria).

Nelle prossime settimane si dovrà approvare il nuovo bilancio di previsione e riteniamo che questa questa sia occasione importante e decisiva per intervenire finalmente su una problematica che riguarda molte e molti cittadini, in particolar modo persone con disabilità in carrozzina, genitori o genitrici con passeggino e anziane/i con difficoltà di deambulazione”.