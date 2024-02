Brutta sorpresa per la chiesa di Santa Maria degli Angeli, conosciuta ai più come chiesa dei Greci, in pieno centro cittadino anzi nel centro storico. Ieri sera è stata diffusa questa fotografia segnaletica dai soci dell’associazione ArcheoBarletta, sempre vigili sul territorio. La muratura che accompagna la scalinata per accedere all’edificio che custodisce la preziosissima iconostasi, è stata deturpata da una scritta con spray nero.

Probabilmente l’atto vandalico è frutto di un’ennesima bravata ma sempre più spesso questi tipi di reati si perpetrano nel territorio di Barletta. Appare necessaria la videosorveglianza, in mancanza di una necessaria cancellata intorno alla scalinata in essere. L’associazione culturale ieri stesso si è prodigata di segnalare l’accaduto agli uffici del Settore Cultura competenti. Speriamo che presto si possa cancellare quest’ulteriore sfregio alla bellezza e alla preziosità culturale della nostra città.