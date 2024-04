Il Barletta perde per 2-1 domenica 7 aprile al Tonino D’Angelo di Altamura nella 30^ giornata del girone H di Serie D e ora è terzultimo a quota 29 punti alla pari con l’Angri. La salvezza diretta è distante sei punti a quattro giornate dalla fine della regular season, il Gravina sestultimo è a -4. A firmare la vittoria della Team Altamura sono Logoluso e Bolognese, centri intervallati dal pareggio di Caputo. Di seguito gli highlights della partita, griffati Telesveva.

“Paghiamo la solita ingenuità” spiega al fischio finale l’allenatore del Barletta, Salvatore Ciullo. Per la sua squadra è la settima partita di fila senza vittorie (quattro pareggi e tre ko nel periodo considerato).

“Una volta in vantaggio ci siamo incartati da soli, è una vittoria meritata” assicura invece Domenico Giacomarro, allenatore della Team Altamura.

Non ha segnato ma ha sfidato il suo passato Nicola Loiodice, tra i trascinatori di una Team Altamura sempre più a un passo dalla promozione in C. “Abbiamo vinto da grandi contro una buona squadra – assicura – spero che il Barletta si salvi”.

Quarto gol in campionato per Simone Bolognese, autore dell’acuto che ha deciso la partita. “Un centro che ci avvicina alla promozione, avanti così” il suo messaggio al fischio finale.