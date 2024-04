Il nostro patrimonio architettonico, storico, culturale cittadino è al centro di una intensa attività di riqualificazione e restauro da parte dell’Amministrazione. In particolare ne saranno interessati Palazzo Della Marra, il Castello, il teatro “G.Curci”, Palazzo Bonelli e l’ex convento S.Andrea.

Il restauro e il risanamento conservativo di Palazzo Della Marra hanno avuto nei giorni scorsi il via libera dalla Giunta che ne ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell’intero edificio e l’approvazione del primo Lotto funzionale prospetto Lato sud (V. Cialdini) e atrio. Lo stato di conservazione dell’apparato decorativo scultoreo dell’edificio risulta attualmente interessato da fenomeni di degrado in particolare nelle aree dei fronti sud e nord più esposti a smog e agenti atmosferici. I lavori di restauro saranno divisi in quattro Lotti (uno per ogni lato dell’edificio) e comporteranno una spesa complessiva di €1.220.000. Il primo lotto riguarderà il prospetto Lato sud (via Cialdini) e l’atrio.

Inizieranno a brevissimo i lavori che riguarderanno il Castello con il rifacimento e relativo ampliamento dei bagni esistenti nella Piazza d’armi e il risanamento delle bocche di lupo nei sotterranei.

Sono in programmazione, inoltre, i lavori di pulizia e rimozione dei depositi superficiali dell’intera facciata del teatro G.Curci, comprensiva di portico e ingresso galleria. Il progetto è già all’attenzione della Soprintendenza dalla quale si attende il nullaosta. L’obiettivo è quello di restituire al prospetto del Teatro Curci l’originale prospetto di insieme esteticamente ordinato e armonioso.

A questi interventi seguiranno i lavori di restauro dell’intero Palazzo Bonelli per il quale è già pronto il progetto esecutivo, in fase di verifica, e la ristrutturazione dell’Ex Convento S.Andrea per il quale è già partita la gara di appalto europea.

“Come avevamo promesso ad inizio mandato – hanno dichiarato il Sindaco Cannito e l’Assessore ai Lavori Pubblici Ricatti – stiamo lavorando alla tutela, conservazione e valorizzazione dell’immenso patrimonio artistico e culturale per consentire alla nostra città di eccellere confermandosi, così, attrattiva per visitatori, appassionati d’arte e turisti. Un ringraziamento particolare va riconosciuto a tutti i componenti degli Uffici tecnici che con il loro costante contributo partecipano al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione”.