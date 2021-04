Le dosi somministrate oggi in Puglia sono 625.964.

La vaccinazione degli over 80 continua senza sosta nella Asl Bt. A Trani nella giornata di oggi sono stati vaccinati 561 soggetti, tra prime e seconde dosi mentre su Bisceglie sono in corso le vaccinazioni domiciliari. L’obiettivo è quello di completare la vaccinazione degli over 80 entro il 10 aprile: obiettivo già quasi raggiunto da Andria e Trani e prossimo per Barletta. Proprio a Barletta domani saranno somministrate 350 dosi mentre per la prossima settimana sono state calendarizzate già 700 vaccinazioni al giorno. Oggi intanto è stata avviata la somministrazione dei vaccini a domicilio da parte dei medici di base: in dieci su tutti i comuni hanno dato avvio alla campagna.