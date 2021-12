La Puglia, con il 19% del target, ha superato la media nazionale (18%) delle somministrazioni della dose booster a livello complessivo ed è superiore del 3% rispetto alla media italiana nelle fasce 40-69.

La Puglia ha il 6% in più di copertura rispetto alla media nazionale per la fascia 12-19 anni con ciclo primario completo (1° e 2° dose).

Continuano le somministrazioni negli hub e nei centri vaccinali, oltre che per i MMG e le farmacie, che non si sono fermate nemmeno nel giorno festivo dell’8 dicembre.

BARI

Sono 18.876 le somministrazioni di vaccino anti Covid effettuate in provincia di Bari nelle ultime 48 ore: nella sola mattinata di oggi- l’hub Fiera del Levante ha già totalizzato 1106 dosi erogate. La campagna vaccinale prosegue spedita per assicurare in particolare le dosi “booster” ai cittadini che hanno completato il ciclo almeno cinque mesi fa. Un’ulteriore spinta alla partecipazione della popolazione alla campagna di protezione è stata data dagli Open day organizzati domenica a Triggiano, Bitonto e Alberobello, dal Dipartimento di prevenzione, che si sono chiusi con un bilancio di 1136 somministrazioni. La copertura nella popolazione vaccinabile over 18 finora raggiunta con le terze dosi è pari al 40 per cento: la percentuale più elevata si registra negli over 80 con il 61,2 per cento. Intanto la ASL – in linea con il piano strategico regionale – si sta preparando ad avviare la settimana prossima le somministrazioni ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Massima priorità sarà garantita ai minori fragili afferenti ai centri di cura e contemporaneamente saranno vaccinati anche gli alunni delle scuole primarie e delle prime classi delle scuole secondarie di primo grado. Il Noa sta predisponendo il programma di concerto con i centri di riferimento della Neuropsichiatria infantile e delle Malattie rare, verificando già le adesioni con le famiglie, mentre il Dipartimento di prevenzione di pari passo assieme all’ufficio scolastico provinciale sta raccogliendo le manifestazioni di interesse alla vaccinazione scuola per scuola in modo tale da calendarizzare le sedute a partire dal 16 dicembre in poi. Da questa mattina è attivo infine un nuovo centro vaccinale a Noicattaro in piazza Matteotti, 19 riservato esclusivamente alle vaccinazioni Covid. Per conoscere orari e giornate di apertura è sufficiente consultare i profili social della ASL e/o la sezione dedicata del portale e il sito regionale la Puglia ti vaccina, con il calendario completo e aggiornato di tutti i punti vaccinali Covid aziendali.

BAT

Sono 633.321 le vaccinazioni eseguite fino a oggi nella Asl Bt: 308.402 sono prime dosi, 277.805 sono seconde dosi e 48.114 sono terze dosi. Nei fine settimana dell’11 e del 12 e del 18 e 19 dicembre si terranno giornate di vaccinazione con prenotazione: soprattutto nei centri più piccoli non sarà possibile accedere a sportello. A Bisceglie per esempio sarà garantita la vaccinazione ai cittadini prenotati.

BRINDISI

Proseguono le vaccinazioni nella Asl di Brindisi: negli ultimi due giorni, il 7 e l’8 dicembre, sono state somministrate circa 4.800 dosi.

Tra le iniziative in programma, sabato 11 dicembre dalle 17 alle 21, il Dipartimento di Prevenzione ha promosso un open day con autoemoteca nel parcheggio della biblioteca comunale di Ostuni, in occasione di un congresso scientifico dal titolo “L’impatto del Covid nelle patologie oncologiche e cardiache”.

I partecipanti possono aderire senza prenotazione per effettuare il vaccino anti Covid e, contestualmente, il vaccino antinfluenzale. L’open day si inserisce nella programmazione per la settimana che va dal 6 al 12 dicembre. All’incontro intervengono il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo, il direttore generale Giuseppe Pasqualone, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Stefano Termite. Modera Angelo Brescia, presidente dell’associazione Amici del Cuore. Le relazioni sono a cura di oncologi, cardiologi e pneumologi.

Nell’ambito dell’evento si terrà una tavola rotonda in ricordo di Elio Spennati, noto cardiologo di Ostuni scomparso di recente per un infarto improvviso, già fondatore dell’associazione Amici del Cuore.

FOGGIA

Sono 1.012.698 le dosi somministrate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID.

L’88,9% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, l’80,1% ha concluso il ciclo vaccinale. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 98.518 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo di cui 13.730 operatori sanitari, 4.354 operatori scolastici, 771 rappresentanti delle forze dell’ordine, 1.074 ospiti in strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali.

Ad oggi, 27.467 terze dosi sono state somministrate dai medici di medicina generale, 276 dalle farmacie convenzionate.

POLICLINICO RIUNITI FOGGIA

Da lunedì 06 a giovedì 09 dicembre (ore 13:00), presso gli ambulatori della UOC di Igiene universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, sono state vaccinate 1.173 persone con dose di richiamo anti SARS-CoV-2: 159 in condizioni di vulnerabilità e 21 caregiver, 208 operatori sanitari, 42 operatori scolastici, 473 adulti di 60 anni di età e più e 270 tra i 40 e 60 anni.

LECCE

L’84.23% della popolazione dai 12 anni in su residente in provincia di Lecce ha completato la vaccinazione e il 20.78% ha ricevuta anche la terza dose.

Ha completato la vaccinazione il 74.43% della fascia 12-19, il 72.73% della fascia 20-29, il 72.62% della fascia 30-39, il 79.16% della fascia 40-49, l’88.59% della fascia 50-59, il 92.92% della fascia 60-69, il 96.70% della fascia 70-79 e il 94.99% degli over 80.

Non si è fermata nel giorno della Festa dell’Immacolata la campagna di vaccinazione antiCovid con 1347 dosi somministrate tra la Caserma Zappalà (767), l’hub di Martano (217), l’hub di Gagliano (166) e i Medici di Medicina generale (190).

TARANTO

I dati della Asl Taranto saranno aggiornati prossimamente.