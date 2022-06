Apre domani i battenti il “Buona Puglia Food Festival”, la kermesse che dal 1 al 5 luglio ospiterà negli spazi del Castello di Barletta il meglio dell’agroalimentare proveniente da tutto il territorio pugliese, dal Gargano fino al Salento: formaggi, marmellate, conserve e sottoli; pizze gourmet, focacce, panzerotti e prodotti da forno; salumi artigianali e carni pregiate; dolci tradizionali pugliesi, liquori e birre artigianali. Il pubblico avrà modo non solo di conoscere i prodotti in esposizione ma anche di degustarli e di acquistarli. Nel corso della manifestazione grande spazio sarà dedicato anche ai vini, in particolare ai Rosati, di cui saranno presentate più di 50 etichette nell’ambito dell’evento “Rosati in Terra di Rosati” giunto alla sua 25a edizione.

Con uno stesso ticket d’ingresso si potranno degustare le migliori eccellenze enogastronomiche del territorio ed ammirare da vicino le bellezze del castello.

“Una vetrina di prestigio per le eccellenze di Barletta e dell’intero territorio” ha commentato il neo sindaco Mino Cannito, alla prima uscita pubblica dopo la sua proclamazione.

Il servizio.