Costante e non più in ascesa la curva dei contagi in Puglia, secondo quanto emerso dal bollettino epidemiologico di oggi. Sono poco meno di 1.500 i nuovi casi registrati a fronte circa 9.100 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si conferma stabile da diversi giorni. 488 i nuovi contagi rilevati in provincia di Bari, 412 in quella di Lecce, 213 nel tarantino, 147 in provincia di Brindisi, 143 in quella di Foggia e 68 nella Bat. Il totale dei casi da inizio emergenza sanitaria in Puglia è di circa un milione e mezzo. Sale ancora il bilancio delle vittime del virus, altre 5 nelle ultime 24 ore. Sul fronte ricoveri la situazione è confortante: sono 125 i pazienti in area non critica, 6 in meno rispetto a ieri, 7 i posti letto occupati in terapia intensiva. Sale ancora il conto degli attualmente positivi, ad oggi circa 14.700. I negativizzati odierni, invece, sono poco meno di 700.