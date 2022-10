«È un inferno – questo il comunicato diffuso dalla “Rete delle Associazioni di Barletta” tramite il suo referente Cosimo Matteucci, dopo il sopralluogo – è un inferno quello in cui vivono i migranti nella ex stazione delle teleferica, e come questo ci sono altri posti dimenticati dallo Stato, come la ex anagrafe di Via Cialdini, lo scalo merci della stazione ferroviaria, la ex distilleria e tanti altri disseminati tra pinete, campagne, spiagge ed edifici pubblici abbandonati.

Persone, non solo migranti, vi vivono, in condizioni tali da far rabbrividire e vergognare qualsiasi comunità che voglia definirsi civile ed evoluta, e Barletta deve vergognarsi assai.

Rete delle Associazioni di Barletta. Queste sono le foto della nostra vergogna scattate durante l’evento di sensibilizzazione e protesta organizzato questa mattina, dalla

Persone che in gran parte, per pochi euro e al nero, lavorano nelle campagne degli italiani in condizioni di gravissimo sfruttamento da parte dei proprietari dei terreni e dei caporali. Raccolta dell’uva, degli ortaggi e delle olive, ciclicamente, nella assenza di qualsiasi tutela, nella assenza dello Stato, della Regione, del Comune, delle Istituzioni.

La notte, per queste persone, si passa all’addiaccio, sotto qualche coperta o rifugiati in tenda, quando va bene. Le tende sono stracci o teloni di plastica tesi su aste in ferro o pali in legno: condizioni igieniche e sanitarie drammaticamente inesistenti, protezione dal freddo prossima allo zero. Stazione. Moriva così, di freddo, a Barletta, Ahmed Saki, dopo che la pioggia incessante dei giorni precedenti aveva allagato il fabbricato, rendendo persino impossibile l’accensione di un focolare, l’unica fonte di riscaldamento per lui e tutti gli altri invisibili. Era il 15/02/2021.

Barletta non può più continuare a fingere che queste persone non esistano, che questo ed altri posti, in cui trovano rifugio, non esistano.

Non possiamo più tollerare che delle persone siano costrette a vivere in queste condizioni di massima povertà, emarginazione e degrado, condizioni che sono la vergogna di tutti gli esseri umani e in particolare della nostra comunità.

Abbiamo immobili pubblici abbandonati e immobili confiscati alla mafia: alcuni di questi devono – non possono, devono – essere destinati quanto prima a dormitorio pubblico per le persone senza dimora. Nell’immediatezza la ex Stazione della teleferica come tutti i luoghi di rifugio devono essere almeno ripuliti, bonificati, dotati di moduli abitativi, cassonetti per la raccolta della spazzatura, gabinetti chimici, di una fornitura idrica

e di tutta quello che può garantire a queste persone una vita dignitosa.