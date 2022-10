Consegnata ieri mattina dal Sindaco Cosimo Cannito, alla presenza del Generale Carbone Michele del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale G.D.F., del Vice Prefetto aggiunto della Provincia BAT Maria Ilenia Piazzolla e delle autorità militari, una targa di riconoscenza da parte dell’Amministrazione al Finanziere Appuntato Mare barlettano Renato Francesco Rizzi. Al giovane finanziere il Presidente della Repubblica ha conferito, unitamente all’equipaggio del Pattugliatore Multiruolo P.01 “MONTE SPERONE”, la Medaglia di Bronzo al Valore della Guardia di Finanza per il salvataggio dei passeggeri e dell’equipaggio di una motonave di linea italiana su cui era scoppiato un furioso incendio nelle acque di Corfù.

Particolarmente significativa la motivazione del conferimento:

“Imbarcato in qualità di addetto ai servizi comunicazione e scoperta sul Pattugliatore Multiruolo P.01 MONTE SPERONE, si prodigava, in tempo di notte, per prestare soccorso alla Motonave di linea italiana “Euroferry Olimpya”, il cui comandante aveva dichiarato l’abbandono nave a causa di un disastroso incendio divampato a bordo che esponeva i passeggeri e l’equipaggio ad un imminente e concreto pericolo di vita. Dimostrando particolare coraggio, straordinaria abnegazione, generoso slancio ed elevatissima professionalità marinaresca, assicurava il salvataggio di 278 persone, di cui 243accolte sull’unità navale del Corpo. L’operazione di soccorso costituiva mirabile esempio di incondizionato altruismo, eccezionale determinazione ed esemplare perizia nautica e riscuoteva in Italia e all’estero unanime ammirazione e riconoscenza nei confronti del Corpo della Guardia di Finanza. Acque di Corfù 18 febbraio 2022”.