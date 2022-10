Il Consiglio Comunale è convocato presso la Sala consiliare, ubicata al piano rialzato dell’ex tribunale in via Zanardelli, per il giorno 28 ottobre 2022 con inizio alle ore 16,00 in prima convocazione.

Ordine del giorno

Azienda pubblica di servizi alla persona A.S.P. Regina Margherita. Indicazioni per la nomina di n. 4 componenti del Consiglio di amministrazione.

Organo di revisione contabile-finanziario: nomina ed attribuzione del trattamento economico per il triennio 2022-2025.

Liberalizzazione e semplificazione procedurale delle attività economiche (D.l. n.1/2012 convertito con legge n.27/2012 e L.R. n.11/2022) nelle zone omogenee “D” del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.). Legge Regionale n.11/2022 art.1 – Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).

I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.synedrio.eu/