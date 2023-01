A seguito della candidatura al Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza di un impianto di playground destinato ad attività di skating e di basket del Comune di Barletta con il partenariato di Italia in comune, Grazia Desario, ex consigliera comunale e eletta il 27 Dicembre nella segreteria di Sinistra Italiana, esprime soddisfazione per il primo obiettivo raggiunto.

Il progetto candidato è stato finanziato con la somma di 1,3 milioni di euro a costo zero per le casse comunali attraverso il PNRR attraverso il bando “Sport e inclusione sociale”. L’obiettivo è di elevare lo sport a strumento di prevenzione e contrasto alle dipendenze giovanili, arginando il rischio di emarginazione e favorendo la coesione sociale e il benessere psicofisico.

Grazia Desario e tutti i componenti di Sinistra Italiana fanno appello al Sindaco Cannito di procedere in tempi celeri alla realizzazione del progetto e seguire con i bandi, per evitare che venga perso l’ennesimo finanziamento e unica occasione per realizzare una realtà vicina alle esigenze dei giovani.