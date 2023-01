Per risalire ad un simile entusiasmo probabilmente bisognerebbe spostare le lancette del tempo alla stagione 2007/08, l’ultima del Barletta 1922 in Serie D, culminata poi con il ripescaggio nell’allora Lega Pro Seconda Divisione. La vittoria convincente di domenica scorsa con il Gladiator, e il contemporaneo rocambolesco pareggio della Cavese in quel di Altamura, hanno ulteriormente alimentato l’entusiasmo dei tifosi biancorossi in vista della vicina trasferta di Molfetta di domenica prossima.

In virtù delle disposizioni della società ospitante, che ha riconosciuto l’enorme potenziale apporto di tifosi provenienti dalla ”Città della Disfida” nonché i buoni rapporti tra le due tifoserie, sono stati individuati due settori per la tifoseria barlettana: alla gradinata ospiti si è aggiunta anche la fruizione della tribuna, per un totale di oltre 1200 biglietti disponibili. La piazza ha risposto con numeri da record dopo la comunicazione arrivata nella giornata di ieri dalla realtà molfettese. Letteralmente polverizzati infatti, i 531 tagliandi riservati alla gradinata ospiti dello stadio ”Poli” nel giro di un solo pomeriggio, mentre procede a gonfie vele anche la vendita che riguarda la tribuna, per un totale, alla tarda mattinata del 10 gennaio, di 866 biglietti venduti. Previsti, per una partita che potrebbe rappresentare un crocevia importante per la stagione del club biancorosso, oltre 1100 tifosi di fede barlettana: numeri da categoria superiore, numeri che testimoniano l’entusiasmo alle stelle che si respira a Barletta da ormai un anno a questa parte.

A cura di Giacomo Colaprice