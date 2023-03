Si chiama “Italian open championship of taekwon-do itf” l’evento di arti marziali che andrà in scena domenica 5 marzo al PalaDisfida “Mario Borgia” di Barletta. A partire dalle ore 9 si sfideranno nelle discipline di taekwondo e karate circa 700 atleti provenienti non da tutta Italia, ma anche dall’estero: ci sono già iscrizoni dalla Moldavia, Bosnia e Bulgaria. L’evento organizzato dalla società “Federico II” di Barletta, si avvale del patrocinio del Comune di Barletta, e della collaborazione della Federazione internazionale di Taekwon-do Itf e dell’Opes. L’appuntamento sarà presentato domani 2 marzo alle ore 10 nella sede Opes Bat a Barletta (in via Falcone-Borsellino 75). Interverranno: Ruggiero Lanotte (presidente Fit Sport Italia), Giuseppe Lanotte (direttore tecnico nazionale italiana), Sebastiano Mastrulli (maestro di karate) e Marcello Degennaro (assessore allo Sport del Comune di Barletta).