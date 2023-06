Si comunica che, a partire da martedì 27 giugno 2023, la viabilità veicolare in via Luigi Scuro sarà completamente interdetta ad eccezione dei frontisti di via dell’Industria. Avranno inizio, infatti, i lavori di collegamento ai tronchi della fogna bianca. Lavori complessi e che prevedono l’esecuzione di attraversamenti trasversali di collegamento.

Per gli interventi in questione sono stati stimati dalla società appaltatrice oltre cinque giorni lavorativi e saranno compiuti dalle ore 7 alle ore 17. Come da intese, sarà compito della stessa società installare la cartellonistica per le informazioni e i divieti stradali da apporre in via Trani e in via delle Casermette.

Si tratta di lavori mai realizzati prima e che finalmente doteranno via Scuro di collegamento alla fogna bianca per lo scolo delle acque piovane, per evitarne l’allagamento. Seguirà il rifacimento totale del manto stradale, per lunghi anni in stato d’abbandono.

Si chiede ai cittadini pazienza e di percorrere tratti stradali alternativi a via Scuro in un’ottica di collaborazione rispetto alla grande opera di ammodernamento della nostra città che si sta perseguendo.