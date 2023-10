“Leggiamo con molto stupore le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia e le ricostruzioni giornalistiche che, addirittura, ci individuano come “competitor…del partito della Meloni”. Rassicurando tutti del fatto che Forza Italia – questo fa sapere il gruppo consiliare barlettano di Forza Italia in seguito alle dichiarazioni condivise sulle nostre colonne del capogruppo di FdI – non è in competizione con nessuno, peraltro avendo quasi il doppio dei Consiglieri comunali rispetto a FdI, possiamo ribadire che le uniche competizioni a cui siamo interessati sono quelle che ci impongono le scelte amministrative tese a risolvere le innumerevoli questioni che ancora attanagliano la città.

Francamente siamo rimasti dispiaciuti di fronte all’abbandono del Consiglio comunale da parte di Fratelli d’Italia & Company. Abbandono dell’aula, il loro, fatto senza preavviso alcuno. Se solo, infatti, ci avessero comunicato la loro intenzione, avremmo provato, per l’ennesima volta (!), a soddisfare le loro richieste cercando di scongiurare il danno che con la loro scelta hanno arrecato alle casse comunali.

Per noi di Forza Italia è una questione di rispetto nei confronti dei barlettani, perché anche noi, nonostante aspettiamo ancora chiarimenti dal loro assessore sull’aumentato della TARI, sulla “allegra” gestione della Disfida, nonché sulla proposta – ricevuta sempre dal loro assessore – di aumentare ancora di più la TARI e i Tributi locali per organizzare grandi eventi (sic!), siamo stati sempre vicino al Sindaco e presenti in Consiglio comunale.

Sappiano tutti, dai cittadini ai personaggi della politica, che Forza Italia di Barletta non è interessata a confrontarsi su assessorati, postazioni e altro, nè tantomeno può essere chiamata a rispondere del mancato rispetto di accordi fatti da altri e tra di loro, ove vi siano stati fatti.

Siamo pronti ad incontrare chiunque, ma solo per condividere le nostre preoccupazioni sulla politica ambientale della città, sulla diminuzione delle tasse comunali, per evitare l’aumento della mensa scolastica, per trovare soluzioni a fronte di lavori infiniti (senza responsabili) del sottopasso di Via Andria e per capire come dare decoro urbano e strade sicure ai barlettani. Di altre questioni, continuino a discutere i professionisti della politica o i nominati dagli apparati di partito. Forza Italia non ci sarà!”