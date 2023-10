“Ieri nella seduta del consiglio comunale è stata approvata all’unanimità una mozione presentata dai nostri consiglieri Carmine Doronzo e Michela Diviccaro – questa la nota diffusa da Coalizione Civica – circa l’introduzione della figura dello psicologo di base per tutelare il benessere psicologico delle nostre cittadine e dei nostri cittadini.

A partire dall’epidemia globale di covid-19 l’Istituto Superiore della Sanità ha rilevato un incremento del 25% dei disturbi emotivi comuni (quali ansia, depressione, attacchi di panico, problemi legati all’adattamento, disturbi post-traumatici da stress ecc.) ed è stato altresì rivelato che almeno un pugliese su tre nel corso della propria vita ha avuto necessità di un colloquio o di un intervento da parte dello psicologo. Dinanzi a questi dati allarmanti non potevamo rimanere inermi!

Il servizio di psicologia di base è un grande passo in avanti per la nostra città, poiché non solo intercetterebbe il peso crescente dei disturbi psicologici e dei bisogni di benessere della popolazione (che frequentemente rimangono inespressi), ma ridurrebbe persino i rischi e gli episodi di suicidi o tentativi di suicidi, autolesionismo, attacchi di panico, ansia e numerosi altri disagi legati alla psiche, come in effetti si sta ampiamente riscontrando in diversi comuni d’Italia, in cui già da tempo sono stati attivati presidi psicologici volti alla rapida presa in carico del paziente quartiere per quartiere, fornendo un primo livello di assistenza psicologica, di qualità, accessibile ed efficace.

La salute mentale è un diritto fondamentale di ogni essere umano ed è compito dei servizi pubblici farsene carico gratuitamente e con diligenza per il bene di tutte e tutti i cittadini.

Nell’esprimere la massima soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto, a dimostrazione del fatto che la nostra opposizione è costantemente vigile e propositiva tenendo al primo posto gli interessi della cittadinanza, assicuriamo la massima attenzione affinché questo importantissimo servizio sia quanto prima finanziato ed attivato per tutte le persone che ne hanno bisogno”.