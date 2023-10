Continua l’opera di sistemazione delle aree sportive degli istituti scolastici cittadini. Il Settore Manutenzioni comunica che, dopo la recente sistemazione dell’area dedicata allo sport delle scuole “Modugno” e “Girondi”, sono terminati i lavori di realizzazione di un campo di basket all’interno del cortile della scuola Musti (via Palestro). Nel frattempo è giunta alla fase conclusiva la sistemazione dell’area dedicata allo sport dell’istituto scolastico “Fieramosca”.

“Stiamo procedendo con continuità e celermente – hanno commentato il Sindaco Cosimo Cannito e gli Assessori alle Manutenzioni e LL.PP. Lucia Ricatti e allo Sport Marcello Degennaro – nel dotare le scuole di sempre maggiori strutture per permettere ai nostri ragazzi di praticare le varie discipline sportive a cui sono interessati. Sulla stessa linea intendiamo proseguire. A dimostrazione di ciò, come comunicato nei giorni scorsi, la Giunta ha recentemente approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l’intervento di ristrutturazione e riqualificazione dei Campi Sportivi dell’Istituto Comprensivo “P.Mennea” di Via Donizetti”.