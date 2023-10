Venerdì 27 ottobre – in occasione della giornata sul tema “Dermatite Atopica? Da oggi si cambia” realizzata con l’ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) – presso l’ambulatorio distrettuale di Dermatologia ubicato all’ospedale Dimiccoli di Barletta, diretto dalla dott.ssa Carmen Fiorella, saranno possibili visite di screening gratuite.

Le visite, esclusivamente su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili, possono essere prenotate contattando il centralino dedicato dalle ore 9,00 alle ore 17,00 al numero 02.82900620.

Lo scopo di questa giornata è promuovere la diagnosi e di aiutare i pazienti adulti nella remissione della malattia con appuntamenti gratuiti su prenotazione con i medici dermatologi in diversi centri ospedalieri di eccellenza in tutta Italia.

“La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica – spiega la dott.ssa Fiorella – che si manifesta con un’ampia varietà di manifestazioni cliniche cutanee, come arrossamenti estesi accompagnati da intenso prurito e bruciore, disturbi del sonno. Questo incide sulla qualità di vita dei pazienti compromettendo i rapporti sociali e le attività scolastiche e lavorative. In Italia ne soffrono circa il 10 % degli adulti ed il 20 % dei bambini con esordio spesso già nei primi mesi di vita e talora proseguendo nell’infanzia e nell’adolescenza, potendo persistere anche in età adulta. Con questo evento si vogliono aprire le porte ai pazienti per migliorare il loro percorso diagnostico e informarli sulle possibilità di cura che possono garantire controllo dei sintomi e segni della malattia”.