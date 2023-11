Importante novità sul territorio con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la diagnosi senologica per migliorare i risultati precoci in mammografia. Accade presso lo studio Radiologico Pansini di Barletta dove la direzione sanitaria ha scelto di introdurre questo sistema di ausilio alla diagnosi mammografica con Intelligenza Artificiale (AI) con lo scopo principale di ottenere un miglioramento nella percezione delle immagini patologiche e nell’accuratezza della diagnosi, perseguendo il fine di giungere alla diagnosi di tumori di piccole dimensioni, individuandoli nelle fasi più precoci della patologia.

Il Dottor Vittorio Pansini, direttore sanitario e radiologo senologo della struttura, ha scelto il sistema proposto da LUNIT, convinto dalla collaborazione con centri di riferimento internazionale come il Karolinska Institut di Stoccolma e dalle prestigiose pubblicazioni apparse, tra cui quella, sulla rivista scientifica The Lancet, secondo cui l’algoritmo di LUNIT può aiutare i radiologi a migliorare l’accuratezza diagnostica per i seni densi e adiposo rispettivamente fino al 5% e al 12%.

Sempre secondo uno studio pubblicato su The Lancet Digital Health, l’efficacia dello strumento scelto dallo Studio Radiologico Pansini, è alta per la diagnosi precoce. Infatti con l’uso dell’ AI, è stato possibile rilevare il 13% in più di tumori in fase precoce, rispetto ad una doppia lettura radiologica “classica”.

«L’uso scientificamente provato dell’IA assume un ruolo crescente in tutte le branche della medicina – ha detto il Dott. Vittorio Pansini – ed è fondamentale per noi senologi cogliere ed applicare queste opportunità di aiuto alla diagnosi precoce della patologia mammaria, per offrire alle pazienti sempre il meglio di quanto propone l’avanzamento tecnologico e informatico».