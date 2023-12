Capitolo societario e mercato invernali. Ultimi giorni di 2023 caldi in casa Barletta e per i tifosi biancorossi che cercano risposte sia per un possibile passaggio di proprietà sia in sede di trattative per rinforzare la rosa.

Ormai giunto al capolinea il rapporto tra la piazza e l’attuale presidente onorario Mario Dimiccoli. Nella giornata del 27 dicembre infatti sono stati affissi tre striscioni dalla tifoseria organizzata tra il muro perimetrale del ”PalaDisfida”, il ponte del sottovia Alvisi e il ponte Parrilli, recanti le scritte: ”Il Barletta è della città: devi cedere la società”, ”Dimiccoli vattene” e ”Dimiccoli, Vaccariello siete un tranello”. Un rapporto che si è incrinato negli ultimi mesi quello tra il principale esponente dell’attuale assetto societario e i supporters barlettani, ma che è stato alimentato da una situazione in classifica deficitaria oltre che dalle resistenze dello stesso Dimiccoli a cedere il club. In tal senso, come raccontato da Telesveva, è stata rispedita al mittente una proposta di Francesco Divittorio(già vicepresidente del Barletta) per il rilevamento della società.

Andranno invece avanti, ma con diversi punti interrogativi non sciolti negli ultimi giorni così come nella conferenza stampa di due settimane fa tutt’altro che chiarificatrice, le interlocuzioni con il titolare di Sicur.al.a Michele Dibenedetto, come confermato attraverso un post su Facebook dal Barletta calcio. L’imprenditore barlettano ha inoltre stretto una sinergia con l’attuale direttore tecnico dell’Avis Barletta Eusebio Haliti, come illustrato nelle seguenti dichiarazioni rilasciate da entrambi agli organi di stampa: ”Lo stadio Cosimo Puttilli – ha affermato Haliti – focolare pulsante di Barletta e degli sportivi barlettani, accoglie ogni domenica migliaia di innamorati sostenitori del Barletta; così come ogni meeting di atletica leggera, che si svolge sulla pista intitolata all’indimenticabile Pietro Mennea, riecheggia di vita e partecipazione. È stata tanta la gioia a seguito dell’incontro avvenuto solo pochi giorni fa con il Dott. Michele Dibenedetto e l’Avv. Michele Cianci. Professionisti che hanno già dimostrato le proprie competenze e la loro professionalità rispettivamente in Sicur.a.l.a. S.r.l. e nella Bar.s.a. S.p.a. L’incontro ha preso le mosse dal fervore del progetto sportivo, dall’essenza stessa dell’impianto e dalle nobili persone che lo animano: atleti e calciatori.

Il nuovo progetto Barletta Calcio non si limiterà al solo calcio, bensì abbraccerà l’intero spettro dello sport, compresa l’atletica. Per la prima volta, calcio e atletica troveranno dimora nella stessa famiglia, nell’abbraccio caloroso di una comune “casa”. Numerose sono le idee, potenti le energie profuse, ardente è la passione che infiamma questo cammino. E presto vedremo ancora una volta il Puttilli risplendere di vita… e magari, tra il susseguirsi del primo e del secondo tempo di una partita di calcio, potremmo assistere a una gara di corsa sui 200 metri, con un figlio di Barletta che trionfa con un tempo che sfiora l’irraggiungibile… e noi continueremo a sognare, sognare un Barletta in Serie B e un velocista barlettano glorioso alle Olimpiadi. Nutriamo una fede incrollabile in queste prospettive e abbiamo già dimostrato di raggiungere gli obiettivi che con ardore perseguono i nostri cuori. A presto, nell’incantevole regno del Puttilli”.

”È stato emozionante – hanno rimarcato Michele Dibenedetto e Michele Cianci – incontrare il campione Eusebio Haliti, che oltre ad essere un grande atleta è un vulcano di idee, con tanta esperienza e competenza: laureato in giurisprudenza, master in diritto sportivo La Sapienza di Roma, oltre a docenze universitarie in diritto del lavoro e tanta esperienza in organizzazione di eventi sportivi (al momento ricopre il ruolo di Vice Direttore dei Campionati Europei di Roma2024). Lui ha tanta voglia di valorizzare la città di Pietro Mennea e della sua Veronica Inglese.

L’entusiasmo che abbiamo nel cominciare a fare progetti di questa portata deriva dall’amore per la nostra città. L’impegno preso dal sig. Mario Dimiccoli di lasciare l’associazione sportiva Barletta 1922 e di cedere al dott. Michele Dibenedetto le redini della stessa, ci ha galvanizzato a tal punto che con piacere stiamo organizzando incontri fiume finalizzati a dare il meglio ai tifosi e ai cittadini”.

Si attendono i primi innesti sul fronte mercato. In tal senso, un nome caldo è sicuramente quello di Davide Gallitelli, terzino classe 2005 fresco di rescissione con la Pistoia e dalla giornata di ieri in prova con il Barletta. L’altro annuncio potrebbe riguardare il pacchetto arretrato, con un innesto in difesa considerato prioritario dall’attuale direttore sportivo biancorosso Marcello Pitino.

A cura di Giacomo Colaprice