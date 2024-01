Prima conferenza stampa del 2024 per il tecnico del Barletta Dino Bitetto, intervenuto nell’incontro con gli operatori della comunicazione in vista della sfida del 7 gennaio 2024 contro la Paganese al ”Puttilli”. Diversi i temi trattati dall’allenatore barese: dalla condizione dei nuovi arrivati alla situazione Schelotto, da un’analisi della squadra avversaria al nuovo assetto.

”Ho cercato-esordisce-di dare una nuova impronta alla squadra nelle ultime due settimane. Posso dire che al momento ripartiremo con la difesa a tre e con il 3-5-2, ma il modulo conta fino ad una certa, in quanto voglio che tutta la squadra cerchi di giocare a calcio. Voglio una squadra che corra e rincorra l’avversario, abbiamo deciso di cambiare per muoverci in questa direzione. Nuovi arrivati? Stanno bene e sono arruolabili, eccetto La Monica che ha accusato un fastidio muscolare. Bufano è in ritardo ma recupererà presto”.

Un commento sulla Paganese. ”La Paganese-prosegue-è una squadra collaudata e molto difficile da affrontare. Sono giovani che corrono e che possono impensierirci. Hanno già una mentalità consolidata in quanto sono insieme da inizio stagione. Cercheremo di affrontarli con aggressività e pressione. Pubblico? Non ho nulla da dire ai nostri tifosi, se non di starci vicini in questo momento delicato e lo faranno sicuramente”.

Infine, chiosa su Diaz e Schelotto. ”Diaz l’ho visto bene-conclude-e l’ho trovato dimagrito(ride ndr). Sono contento si sia allenato in Argentina e contiamo su di lui per questo prosieguo di stagione. Schelotto? Stiamo valutando per quanto riguarda la fascia da capitano, vedremo. Il passaggio importante tuttavia è che tutta la squadra sia in grado di essere il capitano del Barletta. Tutti devono essere capitani”.

Capitolo formazione. Confermato il forfait di La Monica, il tecnico barese dovrebbe optare su Diaz come principale riferimento offensivo, supportato da Caputo. Linea difensiva composta da Capone, Camilleri e il secondo ”braccetto” Lacassia. A centrocampo, invece, esordio per Basanisi, che sarà supportato da Padovano e uno tra Cafagna e De Marco, mentre sulle corsie esterne potrebbero agire Rizzo e Inguscio dal primo minuto.

A cura di Giacomo Colaprice