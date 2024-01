Nel prossimo mese di aprile il liceo classico, musicale e delle scienze umane “A. Casardi” di Barletta, sarà protagonista con l’orchestra giovanile nata in seno al progetto “New Dimension of sound“, del grande evento “European Orchestra” nell’ambito del progetto Erasmus+ project: 2023-1-ES01-KA121-SCH-000133648 durante il quale il liceo Casardi darà il benvenuto agli studenti e agli insegnanti provenienti dalla Spagna, più precisamente dalla scuola IES Juan de la Cierva y Codorníu, città di Totana, Murcia e gli studenti del liceo Casardi, a loro volta saranno ospitati in un concerto in Spagna.

Insieme per realizzare un’esperienza ambiziosa e al tempo stesso stimolante: una meravigliosa unica orchestra, composta da giovani allievi provenienti dai due diversi paesi della comunità europea. La dirigente scolastica, professoressa Serafina Maria S. Ardito, sottolinea come l’invito della School Music Band diretta da Jesús Martínez Cánovas a collaborare con l’orchestra del liceo Casardi diretta da Mirella Sasso, ha come obiettivo, tra gli altri, quello di promuovere l’acquisizione di varie competenze, che hanno il merito e il valore di consolidarsi in una dimensione multiculturale e multilingue.

La musica, il linguaggio universale, diventerà un mezzo di conoscenza, di allargamento dei confini culturali e di relazioni positive, attraverso la quale si rifletterà sui temi relativi al lavoro di squadra, alla responsabilità e alla resilienza, così come alla cura dell’ambiente.

Le docenti Angelica Miguens e Mirella Sasso, referenti del progetto Erasmus e la dirigente scolastica Serafina Ardito sottolineano come, attraverso questa magnifica esperienza, gli studenti svilupperanno l’apprendimento multiculturale, la creatività, l’abitudine a cooperare; aumenteranno l’interesse per altre lingue europee, migliorando la conoscenza della lingua inglese, rifletteranno sulle questioni ambientali.

Tutto ciò porterà ad una maggiore sensibilità verso le questioni culturali europee, svilupperà la corrispondenza tra studenti e insegnanti e, infine, promuoverà la partnership tra scuole e altre organizzazioni locali, come l’Amministrazione Comunale e realtà musicali del territorio.