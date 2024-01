“Durante la notte di capodanno al signor Raffaele è saltato per aria il portone della sua abitazione per l’esplosione di una bomba. Il signor Raffaele, così come le ragazze che in zona Lega Navale hanno subito tentativi di molestie (e anche grazie a loro), ha trovato il coraggio di denunciare.

In qualità di presidio cittadino di Libera contro le mafie, a seguito di queste denunce pubbliche, ci sentiamo in dovere di dire che siamo al loro fianco, così come siamo al fianco di tutte quelle persone che quotidianamente vivono situazioni spiacevoli di criminalità dilagante. La nostra città, con particolare riguardo per il centro storico, ha urgente necessità di essere tutelato, tant’è che l’art. 9 della Costituzione italiana afferma che “la Repubblica promuove la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Il coraggio del signor Raffaele -che afferma essere preso di mira da tempo da un gruppo di ragazzi della città- e delle ragazze è stato emblematico. Denunciare questi episodi è fondamentale affinché possa realizzarsi la piena libertà del singolo cittadino. Denunciate, sempre. Siamo con voi!”