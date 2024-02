“Nel giugno 2020 – spiegano i dem – il sindaco Cannito chiese al comando logistico dell’Aeronautica Militare la possibilità di disporre di un simulacro di velivolo da impiegare come Gate Guardian della città di Barletta, in onore degli aviatori italiani deceduti nelle operazioni di peacekeeping nel mondo. L’istanza dell’amministrazione fu accolta nel febbraio 2021 e nel settembre dello stesso anno il simulacro fu consegnato alla Bar.s.a.”.

“Nel mese di ottobre, sempre del 2021 – proseguono i dem – il sindaco indicò nella rotonda di via Foggia la collocazione per lo stesso simulacro concesso in prestito dall’aeronautica per la durata di 5 anni. Tutto sembrava procedere regolarmente e tra l’aprile e l’agosto del 2022 veniva trasmesso il progetto esecutivo firmato dal tecnico abilitato per la realizzazione della struttura di fondazione necessaria ai fini dell’installazione del simulacro militare. A questo punto, immaginerete che il simulacro sia lì, in bella mostra alle porte della città: e invece no, ad oggi il velivolo è ancora abbandonato negli spazi esterni della Bar.s.a., normalmente utilizzati per i camion impegnati in attività nevralgiche per l’azienda ed oggi impossibilitati a farlo”.

“Alla luce di questo, a due anni e mezzo di distanza dalla consegna del mezzo (metà del periodo di prestito concesso) chiediamo all’amministrazione che utilizzo intenda fare del velivolo e per quale motivo non sia ancora stato installato. La nostra speranza – concludono i dem – è che tra la pubblicità di un evento mondano e l’altra ci si ricordi degli impegni presi evitando brutte figure con le forze armate che tanto disponibili si sono mostrate alle istanze della città”.