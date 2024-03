Uno scialbo 0-0 che accontenta decisamente il Manfredonia e lascia due punti per strada al Barletta, che non va oltre lo 0-0 al cospetto della formazione allenata dall’ex Cinque. I biancorossi restano in piena zona playout.

Tabellino

BARLETTA (4-3-3): Sapri, Rizzo, Capone, Camilleri, Lobosco; Mancarella (73′ Inguscio), Basanisi, Fornaro (86′ Del Prete); Pulina (78′ La Monica), Diaz (66′ Schelotto), Ngom. A disposizione: Bufano, Cafagna, Lacassia, Bramati, Spinelli. Allenatore: Ciullo

MANFREDONIA (4-2-3-1): Paduano, Forte, Konate, Fissore, De Luca; Amabile, Giacobbe; Babaj (52′ Bamba), Calemme (92′ Sfrecola), Balba; Carbonaro. A disposizione: Borrelli, De Vito, Viti, Hernaiz, Cicerelli, Orlando, Spina. Allenatore: Cinque.

Primo Tempo

7’Pulina si accentra e calcia, conclusione di poco alta sopra la traversa.

16’Tiro di Giacobbe sul primo palo, Sapri si rifugia in corner. Sugli sviluppi dell’angolo la palla attraversa la porta senza che venga deviata.

37’Lobosco conclude e calcia, palla alta.

45+3’Punizione di Basanisi, testa di Ngom e palla che non inquadra la porta.

Secondo Tempo

47’Prova a girarsi Ngom in area e calcia, si salva la difesa del Manfredonia.

51’Punizione di Basanisi, Paduano si oppone con i pugni.

59’Super parata di Sapri che si oppone egregiamente sul tiro a giro di Calemme.

64’Rovesciata di Calemme, tentativo alto.

67’Clamorosa chance per Diaz, che non riesce a ribadire in rete dopo un servizio comodo di Pulina sull’out di destra.

71’Espulso Lobosco per doppia ammonizione. Barletta in dieci.

94’Finisce 0-0. Scialbo 0-0 tra Barletta e Manfredonia.

A cura di Giacomo Colaprice