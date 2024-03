Tante le iniziative in programma domani 8 marzo per la festa della donna. All’ospedale di Bisceglie sono in programma visite gratuite con ecografia in Ostetricia e Ginecologia dalle 9 alle 12.30 (prenotazioni al numero 348.859.5233), visite specialistiche in cardiologia dalle 8 alle 13, screening metabolico gratuito dalle 9 alle 13 in medicina interna ed esame della retina per valutare la retinopatia diabetica dalle 9 alle 13.30.

In tutti gli Uffici di Igiene del territorio dalle 8.30 alle 12 sarà proposta la vaccinazione HPV per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 25 anni. Negli Uffici di Igiene di Andria, Bisceglie, Trani e Barletta, anche grazie alla collaborazione dei consultori territoriali, saranno fornite indicazioni sugli screening oncologici attivi (mammella, colon retto e cervice uterina) con reclutamento per tutte coloro che rientrano nelle fasce di età individuate per lo screening.