Un Barletta discreto, capace di raggiungere momentaneamente la capolista Altamura grazie a Caputo, deve arrendersi ai murgiani che conquistano l’intera posta in palio per 2-1. Decidono le reti di Logoluso e Bolognese per gli uomini di Giacomarro, ormai lanciatissimi verso l’accesso in Serie C. Per il Barletta secondo ko consecutivo e situazione sempre più complicata per la salvezza.

TABELLINO

ALTAMURA(3-4-3): Fernandes; Pellegrini(63’Cascella), Mattera, Bertolo; Grande(65’Chietti), Logoluso, Bolognese, Kharmoud(65’Saraniti); D’Innocenzo(70’Maccioni), Lattanzio(77’Molinaro), Loiodice. A disposizione: De Luca, Petta, Dipinto, Chietti, Addiego Mobilio. All.Giacomarro

BARLETTA(4-3-3): Guido; Garofalo, Capone, Camilleri, Lobosco(56’Ngom); Del Prete(56’Sepe), Basanisi, Fornaro; Pulina(85’Lippo), Diaz(64’La Monica), Caputo. A disposizione: Sapri, Cafagna, Rizzo, De Marino, Belladonna. All.Ciullo

Arbitro: Toro di Catania(Testai di Catania-Carchesio di Lanciano)

Reti: 5’Logoluso, 59’Caputo, 74’Bolognese

Note-Ammoniti: Grande, Del Prete, Garofalo, Fornaro

PRIMO TEMPO

5’Vantaggio Altamura! Subito i murgiani a passare. Sponda di Lattanzio per l’inserimento di Logoluso, conclusione precisa e nulla da fare per Guido.

8’Salvataggio di Diaz sulla linea dopo una pericolosa mischia nell’area del Barletta, poi è Grande a provarci dalla distanza, ma Guido blocca il suo tentativo.

11’Angolo insidioso di Caputo, sventa Lattanzio ben appostato sul primo palo.

16’Erroraccio in fase di impostazione del Barletta, Logoluso ne approfitta e serve Loiodice: conclusione splendida che si stampa sulla traversa.

34’Assolo di Loiodice sulla sinistra, tiro che termina alto.

45’Finisce 1-0 il primo tempo tra Altamura e Barletta.

SECONDO TEMPO

47’D’Innocenzo prova subito a concludere, Guido non si fa sorprendere e neutralizza il suo tentativo.

52’Grande parata di Guido che sbarra la strada a Grande, mantenendo il Barletta ancora in partita.

57’Ancora Altamura. Loiodice penetra in area e mette in mezzo, ma è provvidenziale Capone a salvare a porta sguarnita.

58’Rischia moltissimo l’Altamura, Caputo tuttavia non riesce a controllare in area e a indirizzarsi in area.

59’Pareggio Barletta! Grande azione corale dei biancorossi, tocco di Ngom e conclusione a rimorchio di Caputo che non dà scampo a Fernandes.

64’Pericoloso colpo di testa di Lattanzio, palla fuori di non molto alla destra di Guido.

67’Sponda di Lattanzio per la conclusione di D’Innocenzo da posizione defilata, palo esterno a fermare il suo tentativo.

73’Vantaggio Altamura. Scarico di Lattanzio per Bolognese che, tutto solo, prende la mira e calcia. Palla che tocca il palo ed entra, non dando scampo all’incolpevole Guido.

79’Ci prova Ngom con un’iniziativa personale, tiro debole e comodo per Fernandes.

87’Conclusione a giro di Loiodice, respinge un non perfetto Guido in corner.

89’Che occasione per La Monica. Palla invitante di Basanisi per la punta che si prepara a calciare, ma salva incredibilmente Mattera a gol praticamente già preparato.

95’Finisce 2-1 per la Team Altamura al ”D’Angelo”.

A cura di Giacomo Colaprice