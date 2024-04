«Con l’avvio della gara di appalto integrato per la ristrutturazione per un importo di 16.611.840 euro, si compie un importantissimo passo nel percorso che porterà alla riqualificazione dell’ex convento di Sant’Andrea». Lo dice il consigliere comunale Gennaro Calabrese.

«L’iter è stato avviato con l’incarico per la progettazione definitiva – spiega Calabrese – poi ulteriori approfondimenti, verifiche, integrazioni, e nonostante le difficoltà i frutti del lavoro svolto dal Sindaco, con solerzia nel corso degli anni, saranno quanto prima visibili anche agli occhi della cittadinanza».

«Oltre al necessario consolidamento per proteggere l’immobile dall’incombenza del tempo e al risanamento delle principali problematiche strutturali, sarà ripristinato il bellissimo chiostro interno e gli interni – aggiunge Calabrese – i lavori per la riqualificazione dell’ex convento di Sant’Andrea rappresentano il primo di cinque progetti relativi alla proposta complessiva denominata “La Sfida del Borgo” che potrà in futuro trasformare completamente l’area compresa tra il quartiere Santa Maria e la darsena dei pescatori.

«Guardiamo con lungimiranza alla riqualificazione di un’area fondamentale e riconoscibile della nostra città, soprattutto in un’ottica turistica. Con il complesso risanamento di un edificio imponente come l’ex convento di Sant’Andrea diventerà più concreta quella visione che porterà via Mura San Cataldo a diventare una vera e propria “terrazza” verso il mare. Un passo alla volta, sarà possibile conferire un rinnovato decoro a tutta la zona, anche in via Sant’Andrea, con la rimozione degli odiosi “barbacani” ricettacolo di degrado e sporcizia. È un progetto molto atteso che merita la massima attenzione».