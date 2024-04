La sede provinciale di FenImprese Bat chiama a rapporto i lavoratori del territorio per parlare di “Lavoro e sicurezza”. Martedì 9 aprile 2024, alle ore 18:30, presso la sala convegni del Brigantino 2 in viale Regina Elena 19 a Barletta, in occasione del terzo anniversario dall’apertura della sede nella città della Disfida, l’associazione ha organizzato un’assemblea per tirare le somme del triennio appena concluso.

FenImprese, associazione nazionale datoriale senza fini di lucro, è impegnata nel sostegno e nello sviluppo delle imprese, alle quali fornisce gli strumenti, le risorse e le conoscenze necessarie per creare ambienti di lavoro sicuri e protetti.

L’assemblea rappresenta un’opportunità per le aziende locali di approfondire le competenze e le best practices in materia di sicurezza sul lavoro, nonché di confrontarsi con esperti del settore e altri imprenditori. Durante l’evento saranno presentati i dati riguardanti gli incidenti sul lavoro a livello nazionale, regionale e provinciale. “Operiamo al fianco delle aziende per tutelare la sicurezza e il benessere dei lavoratori – spiega Rosa Pedetti, presidente provinciale FenImprese Bat. Quella del 9 aprile sarà un’assemblea non solo per prendere coscienza delle necessità dei nostri iscritti ma anche per ripercorrere il cammino percorso insieme, festeggiare il nostro traguardo e presentare le nuove opportunità del programma 2024-2027. In questa occasione, sarà data la possibilità alle aziende di iscriversi alla nostra associazione; con il tesseramento le imprese potranno ottenere la formazione al personale dipendente gratuita per l’anno 2024”.