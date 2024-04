Torna dopo qualche anno a Barletta, la sua città natale, Giuseppe Doronzo per presentare il progetto musicale con l’AVA Trio presso il Teatro Fantasia nel serale del 25 aprile.

Lo scorso 8 marzo è uscito il disco “The Great Green” pubblicato con l’etichetta olandese TORA Records: https://torarecords.bandcamp.com/album/the-great-green ( ecco il link dove i lettori possono ascoltare il disco).

Questo mese verrà presentato in esclusiva in Italia durante tre concerti a Matera, a Barletta all’interno dello Springtime Jazz Festival e a Roma. Farà seguito da maggio una tournèe internazionale del gruppo in Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Repubblica Slovacca, Germania, Belgio e Olanda; a luglio saranno in Polonia e Bulgaria; a novembre un nuovo lungo tour in Turchia.

Nel loro quarto album The Great Green, l’AVA Trio estende i confini del jazz, della musica improvvisata e del maqam, creando, con musica originale, un approccio personale che amano definire “Avanguardia Mediterranea”. Fondato nel 2015 a Groningen, nei Paesi Bassi, AVA Trio è composto da Giuseppe Doronzo al sassofono baritono e agli strumenti a fiato; Esat Ekincioglu al contrabbasso e Pino Basile ai tamburi a cornice e al cupafono. Doronzo, Ekincioglu e Basile sono guide erudite e virtuose, che navigano attraverso i ricchi e diversi ambienti sonori del Mediterraneo.