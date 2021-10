Dieci vittorie di fila tra campionato e coppa, un solo pareggio alla prima uscita stagionale e un percorso netto, senza ostacoli in grado di fermarlo. C’è il Barletta in cima alla vetta del girone A di Eccellenza: anche contro il Real Siti Pignataro e soci hanno ribadito la legge del poker al San Sabino. 4 gol i biancorossi li hanno rifilati anche a San Marco, Vigor Trani e Canosa. Mister Francesco Farina si gode il momento senza però guardare troppo in là.

La prossima tappa è la trasferta di domenica a Vieste. Match che Farina prepara sperando di recuperare infortunati come Pinto e Pollidori. Stagione invece finita per Cormio, ko al ginocchio. Il prossimo obiettivo, nonostante i 27 gol segnati nelle prime sette giornate di campionato, è un rinforzo in attacco

Palla all’attualità. Non ci saranno i playoff regionali, come determinato negli scorsi giorni dalla Figc. Fondamentale sarà allora chiudere il girone in vetta per ambire allo spareggio con la vincitrice del girone B. Farina, allenatore che sa come si vince l’Eccellenza, ha una postilla anche per la Coppa.